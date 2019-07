Conflit au Yémen - La coalition arabe affirme avoir déjoué une attaque Houthi contre un navire en mer Rouge

(Belga) La coalition menée par l'Arabie saoudite qui combat au Yémen a affirmé avoir déjoué lundi une attaque au bateau piégé des rebelles Houthis soutenus par l'Iran contre un navire marchand en mer Rouge.

"Les forces navales de la coalition ont pu contrer (une attaque) de milice Houthi visant un navire marchand dans le sud de la mer Rouge au moyen d'un bateau piégé et sans équipage", a déclaré un porte-parole de la coalition, cité par l'agence de presse officielle saoudienne. "Les forces de la coalition ont repéré le bateau (...) puis l'ont intercepté et détruit", a-t-il ajouté. Les Houthis ont rejeté ces accusations, les qualifiant de "totalement infondées", selon leur chaîne de télévision Al-Masirah TV. La coalition, qui combat les rebelles Houthis depuis mars 2015, les accuse depuis longtemps de menacer, ainsi que les Gardiens de la Révolution iraniens, les voies de navigation internationales et le commerce mondial. L'année dernière, l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole au monde, a cessé pendant 10 jours ses exportations via le détroit stratégique de Bab al-Mendeb après qu'un pétrolier y avait été attaqué par les Houthis. Ce détroit se trouve sur une voie maritime cruciale entre la péninsule arabique et la Corne de l'Afrique, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden. Des attaques plus récentes contre des pétroliers près du détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole de l'autre côté de la péninsule arabique, dont les Etats-Unis ont accusé l'Iran, ont fait monter la tension dans la région. L'Iran a nié son implication dans les attaques. Le conflit au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, dont de nombreux civils, selon des organisations humanitaires. L'ONU évoque la pire crise humanitaire au monde, avec notamment plus de 3 millions de personnes déplacées. (Belga)