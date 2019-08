Conflit au Yémen - La coalition dirigée par les Saoudiens appelle à un cessez-le-feu "immédiat" à Aden

(Belga) La coalition dirigée par les Saoudiens combattant au Yémen a appelé samedi à un cessez-le-feu "immédiat" à Aden et à une "réunion d'urgence" des parties en conflit dans cette ville du sud.

"La coalition appelle à un cessez-le-feu immédiat dans la capitale provisoire yéménite (Aden, ndlr) (...) et affirme qu'elle utilisera la force militaire contre quiconque le violerait", a déclaré un de ses porte-parole cité par l'agence de presse officielle saoudienne. "Le Royaume (d'Arabie Saoudite) invite le gouvernement du Yémen et toutes les parties au conflit à Aden à une réunion d'urgence (...) en Arabie Saoudite pour discuter de leurs différends, pour laisser une chance à la sagesse et au dialogue, pour renoncer aux divisions, pour mettre fin au conflit et pour s'unir", a de son côté écrit sur Twitter le ministère saoudien des Affaires étrangères. Le Yémen, déjà ravagé par cinq ans de guerre civile, s'est enfoncé encore davantage dans le chaos samedi avec la prise du palais présidentiel à Aden par des combattants séparatistes, après plusieurs jours d'affrontements dans cette ville. Depuis mercredi, des affrontements opposent des combattants séparatistes aux soldats du gouvernement, et cela alors que tous sont alliés depuis 2015 au sein d'une coalition emmenée par le pouvoir saoudien à Ryad et le gouvernement émirati d'Abou Dhabi, pour lutter contre les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran. Le gouvernement yéménite, principalement basé à Ryad, a quant à lui accusé samedi les Emirats arabes unis d'être "responsables du coup d'Etat" à Aden. (Belga)