Conflit au Yémen - Le chef de l'ONU se rend aux consultations mercredi en Suède

(Belga) Le secrétaire général des Nations unies se rendra mercredi en Suède pour rencontrer les représentants du gouvernement et des rebelles yéménites qui y tiennent des consultations de paix, ont indiqué mardi plusieurs sources.

Antonio Guterres est attendu dans la journée à Rimbo, près de Stockholm, où les belligérants sont réunis depuis jeudi pour tenter de renouer le dialogue après quatre ans d'une guerre qui a fait environ 10.000 morts, ont indiqué ces sources, dont un diplomate de haut rang. Ces consultations, les premières depuis 2016, se tiennent sous l'égide du médiateur de l'ONU, le Britannique Martin Griffiths, qui tente de ramener sur le chemin de la paix le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, dévasté par le conflit. Antonio Guterres a appelé la semaine dernière les parties à faire preuve de "flexibilité" et d'"un engagement de bonne foi et sans conditions préalables". Il leur a notamment demandé de poursuivre "la désescalade" dans la ville portuaire stratégique de Hodeida (ouest), principal point d'entrée de l'aide humanitaire, où des combats sporadiques continuent malgré une trêve signée en novembre après une large offensive de la coalition progouvernementale sous commandement saoudien. Aucune avancée sur Hodeida n'a été annoncée lors des consultations en cours mais les négociateurs des deux camps ont conclu un accord sur un échange de prisonniers et précisé mardi avoir établi une liste de 10.000 noms de combattants qu'ils souhaitent voir libérer. (Belga)