Conflit au Yémen - Le patron de l'ONU réclame une enquête sur des frappes ayant visé un mariage

Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé lundi une enquête sur des frappes qui ont fait plusieurs dizaines de morts dimanche au Yémen lors d'un mariage, des raids attribués par les rebelles à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite.

"Le secrétaire général condamne fermement les attaques aériennes sur un mariage à Hajjah et sur des véhicules civils à Taez, où au moins 50 civils, dont des enfants, auraient été tués et de multiples autres blessés", indique un communiqué de l'ONU. Il demande "une enquête rapide, efficace et transparente", ajoute le texte. Les frappes sur le mariage, survenues dans le nord-ouest du Yémen, ont été présentées par les rebelles comme une nouvelle bavure de la coalition arabe dirigée depuis 2015 par l'Arabie saoudite en soutien du gouvernement légitime contre les rebelles houthis. Le Yémen, pays pauvre de la péninsule arabique, est entré fin mars dans la quatrième année d'une guerre meurtrière entre les rebelles, appuyés par l'Iran, et les forces progouvernementales, soutenues par la coalition militaire sous commandement saoudien. Le conflit a fait près de 10.000 morts et provoqué une très grave crise humanitaire. Des djihadistes sunnites appartenant à divers groupes radicaux ont profité du chaos pour s'implanter dans certains secteurs du Yémen, notamment dans le Sud. (Belga)