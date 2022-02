Conflit au Yémen - Les Emirats interceptent et détruisent trois "drones hostiles"

(Belga) Les Emirats arabes unis ont intercepté et détruit "trois drones hostiles" ayant pénétré leur espace aérien mercredi, après plusieurs attaques des rebelles Houthis du Yémen ces dernières semaines, a annoncé le ministère de la Défense.

"Le ministère de la Défense annonce l'interception et la destruction, loin des zones habitées, de trois drones hostiles ayant pénétré l'espace aérien (émirati) à l'aube ce jour", dans un communiqué publié sur Twitter mercredi soir, disant "être prêt pour faire face à toute menace" et "prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'Etat et son territoire". (Belga)