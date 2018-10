Conflit au Yémen - Mattis appelle à des négociations de paix d'ici 30 jours

(Belga) Le ministre américain de la Défense Jim Mattis a appelé mardi les belligérants au Yémen à cesser les hostilités et ouvrir des négociations de paix "d'ici 30 jours".

"Nous voulons voir tout le monde autour d'une table de négociations sur la base d'un cessez-le-feu", a déclaré M. Mattis au cours d'une conférence à Washington. "Nous devons faire ça d'ici 30 jours (...) et je pense que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis sont prêts", a ajouté le chef du Pentagone qui a rencontré plusieurs dirigeants arabes le week-end dernier en marge du "Dialogue de Manama", une conférence sur la sécurité qui se tient tous les ans à Bahrein. Le cessez-le-feu doit être basé sur un retrait des rebelles Houthis de la frontière avec l'Arabie saoudite, "puis un arrêt des bombardements" de la coalition arabe, dirigée par l'Arabie saoudite et soutenue par les Etats-Unis, a-t-il précisé. L'arrêt des hostilités permettra à l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, le Britannique Martin Griffiths, de "réunir" les différentes parties "en Suède", a poursuivi M. Mattis, sans préciser où exactement se tiendrait cette réunion ni qui l'organiserait. M. Griffiths a tenté en septembre d'organiser des pourparlers de paix à Genève, mais les rebelles Houthis n'y ont pas participé. La guerre au Yémen oppose des forces pro-gouvernementales aux rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et qui se sont emparés en 2014 et 2015 de vastes régions du pays, dont la capitale Sanaa. En mars 2015, une coalition sous commandement saoudien est intervenue militairement au Yémen en soutien aux forces pro-gouvernementales. Le conflit a fait quelque 10.000 morts, selon l'ONU. L'Arabie saoudite a été accusée à plusieurs reprises de bavures ayant coûté la vie à des centaines de civils. L'armée américaine fournit aux forces saoudiennes une aide, notamment pour le ciblage de ses raids et le partage de renseignements. (Belga)