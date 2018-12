Conflit au Yémen - Nouvel avertissement du Sénat américain à Trump et Ryad

(Belga) Le Sénat américain a envoyé mercredi un nouvel avertissement à Donald Trump et à l'Arabie saoudite en autorisant la tenue d'un vote sur une résolution visant à interdire tout soutien militaire à Ryad dans la guerre au Yémen.

Les rangs républicains sont apparus plus clairsemés que lors du premier vote de procédure, fin novembre, qui avait sonné comme un camouflet pour le président américain. Mais l'indignation face au rôle de Ryad dans la guerre civile au Yémen et le meurtre de Jamal Khashoggi reste toutefois très vive, y compris chez les républicains. Elle pourrait mener à l'adoption dans les prochains jours d'une mesure distincte, accusant le prince héritier Mohammed ben Salmane d'être directement impliqué dans la mort du journaliste saoudien. Une posture en opposition directe avec le président républicain Donald Trump, qui a émis des doutes sur la responsabilité du prince et souligne depuis des semaines l'importance stratégique, et économique, de l'alliance avec Ryad. Les sénateurs ont accepté, à 60 votes pour --dont 11 républicains-- et 39 contre, de faire avancer vers un vote final la résolution s'opposant au soutien militaire de Washington à Ryad dans la guerre au Yémen. Puis ils ont débattu de la mesure pendant plusieurs heures. Le vote final aura probablement lieu jeudi. "Nous devons mettre fin au soutien de la guerre désastreuse menée par l'Arabie saoudite au Yémen", a déclaré le sénateur indépendant Bernie Sanders, l'un des promoteurs de cette résolution. Il a montré dans l'hémicycle la photo d'un enfant yéménite famélique. Même si elle était approuvée au Sénat, cette résolution serait toutefois ensuite promise à l'échec à la Chambre des républicains tant que les républicains y détiennent la majorité, jusqu'au 3 janvier. Et même si elle passait le Congrès, Donald Trump y mettrait certainement son veto. Mais sa portée symbolique reste forte. (Belga)