Conflit au Yémen - Principaux points de l'accord sur le cessez-le-feu au Yémen

(Belga) Les Nations unies ont annoncé jeudi un accord entre le gouvernement et les rebelles Houthis du Yémen sur un cessez-le-feu dans la ville portuaire de Hodeida, porte d'entrée de l'aide humanitaire dans le pays menacé par la famine.

Voici les principaux points de l'accord, qui prévoit: - Un cessez-le-feu "immédiat" dans le port, la ville et le gouvernorat de Hodeida, sous contrôle des rebelles depuis 2014. L'envoyé spécial des Nations unies, Martin Griffiths, a précisé que le retrait des combattants de Hodeida du port devrait intervenir dans les "prochains jours". - Un redéploiement des forces en présence suivra, limité à des positions déterminées à l'avance par les deux parties à l'extérieur de la ville, dans un maximum de 21 jours à compter du cessez-le-feu. - La création d'un comité conjoint, supervisé par l'ONU, pour contrôler le redéploiement et le déminage. La présidence du comité rapportera chaque semaine au secrétaire générale de l'ONU de l'avancement de ces mesures. - Une présence accrue de l'ONU dans le port principal de Hodeida et les ports voisins de Salif et Ras-Isa, et un "rôle clé" dans les opérations et les inspections portuaires. - Le transfert des droits portuaires à la banque centrale du Yémen, via sa succursale à Hodeida, pour payer les fonctionnaires du pays. - La "responsabilité des forces de sécurité locales" dans le maintien de l'ordre "en vertu de la loi au Yémen". (Belga)