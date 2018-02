Conflit au Yémen - Washington, Londres, Paris et Berlin condamnent l'Iran

(Belga) Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne "condamnent" mardi l'Iran pour avoir violé l'embargo sur les armes imposé par l'ONU au Yémen, dans un communiqué publié au lendemain d'un veto russe à une résolution dénonçant Téhéran.

Dans un rapport récent, les experts de l'ONU chargés de l'application de cet embargo ont conclu que l'Iran n'avait pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture notamment de missiles et de drones de fabrication iranienne présumée aux rebelles Houthis au Yémen. Ces experts précisent toutefois dans leur rapport n'avoir pas été en mesure d'identifier les responsables de ces transferts d'armes, ni leur cheminement. Lundi, à l'occasion du renouvellement annuel de l'embargo sur les armes, les Occidentaux ont tenté en vain d'inclure dans le texte une incrimination de Téhéran. La Russie a eu recours à son droit de veto et seul un texte renouvelant pour un an l'embargo sur les armes au Yémen a été adopté. "Nous saluons le rapport final" des experts publié le 15 février, soulignent les Occidentaux dans leur communiqué diffusé par la mission diplomatique américaine auprès de l'ONU. "Nous exprimons conjointement notre grande préoccupation" face à ses conclusions et "condamnons la non-application" des obligations de Téhéran "qui met en jeu sérieusement la paix et la stabilité dans la région", précise le communiqué. "Nous appelons l'Iran à arrêter immédiatement toutes ses activités contraires ou qui violeraient" l'embargo sur les armes de l'ONU décrété en 2015, ajoute le texte. (Belga)