Conflit au Yémen - Washington va cesser de ravitailler les avions saoudiens

(Belga) Les Etats-Unis ont décidé de cesser de ravitailler les avions de la coalition militaire sous commandement saoudien engagée au Yémen, mettant ainsi fin à leur soutien le plus concret en trois ans de conflit, a rapporté vendredi le Washington Post.

Cette aide est devenue encore plus controversée depuis le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, imputé à de hauts responsables du royaume et qui a terni l'image de Ryad. Interrogé par l'AFP, le ministère américain de la Défense n'a pas confirmé dans l'immédiat les informations du quotidien, qui cite des sources proches du dossier. "Nous continuons à discuter avec les Saoudiens. Nous n'avons rien à annoncer à ce stade", a dit une porte-parole du Pentagone, le capitaine Rebecca Rebarich. Des parlementaires américains, démocrates comme républicains, exigent que Washington prenne des mesures "immédiates", "y compris en mettant fin au ravitaillement des avions de la coalition saoudienne", faute de quoi ils menacent d'adopter eux-mêmes des mesures au Sénat. Les sénateurs Jeanne Shaheen et Todd Young ont publié un communiqué en ce sens vendredi, avant la parution de l'article du Washington Post. "Nous devons adresser un message immédiat, concret et sans ambiguïtés: nous attendons que Ryad s'engage de bonne foi et avec urgence dans des négociations pour mettre fin à la guerre civile", écrivent ces élus des deux bords politiques. Selon eux, l'Arabie saoudite doit "aussi comprendre que nous ne tolérerons plus les frappes aériennes aveugles contre des civils". Après le meurtre début octobre de Jamal Khashoggi dans le consulat saoudien à Istanbul, l'administration de Donald Trump, sans jamais remettre en cause l'alliance avec le royaume, a changé de ton sur le dossier yémenite. Elle a demandé la fin des hostilités, y compris celle des frappes de la coalition arabe, ainsi que l'ouverture de négociations de paix d'ici fin novembre. (Belga)