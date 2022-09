Conflit au Yémen - Yémen: six combattants séparatistes tués dans une explosion

(Belga) Six combattants séparatistes yéménites ont été tués lundi par l'explosion d'une bombe au passage de leur véhicule, lors d'une opération antijihadistes dans le sud du pays en guerre, ont indiqué des responsables sécuritaires à l'AFP.

Ces combattants appartiennent à la force dite "Ceinture de sécurité", entraînée et équipée par les Emirats arabes unis. Ils aspirent à créer un Yémen du Sud indépendant, comme il l'était jusqu'en 1990. "Quatre combattants ont été tués et six autres blessés dans l'explosion d'un engin explosif artisanal au passage d'un véhicule militaire" au cours d'une opération visant Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) à Abyane, a indiqué dans un premier temps un responsable sécuritaire sous couvert d'anonymat. "Deux autres ont succombé à leurs blessures", a ajouté la même source en soirée. Une deuxième source sécuritaire, qui a également requis l'anonymat, a confirmé ce nouveau bilan à l'AFP. Le 6 septembre, 21 combattants séparatistes et 6 membres d'Al-Qaïda ont été tués dans une attaque d'Aqpa à Abyane, la plus sanglante depuis plusieurs mois dans ce pays en guerre qui connait une accalmie relative. Le Yémen est ravagé depuis 2014 par un conflit qui oppose les rebelles Houthis, proches de l'Iran, aux forces gouvernementales, appuyées par une coalition militaire menée par l'Arabie saoudite et dont font partie les Emirats. Les Houthis contrôlent la capitale Sanaa et de larges pans du territoire dans le nord et l'ouest du pays. Une trêve fragile est entrée en vigueur en avril dernier. Selon l'ONU, la guerre au Yémen a fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés, les deux tiers de la population ayant besoin d'aide humanitaire. (Belga)