Conflit en Afghanistan - Afghanistan: Biden porte à 5.000 soldats le nouveau déploiement à Kaboul

(Belga) Joe Biden a décidé samedi d'envoyer 2.000 soldats de plus que prévu à Kaboul pour sécuriser l'évacuation de diplomates américains et de civils afghans, alors que les talibans étaient aux portes de la capitale afghane.

Le président américain a annoncé dans un communiqué qu'après avoir consulté ses conseillers en matière de sécurité nationale, "environ 5.000 soldats", et non plus 3.000, seraient déployés à l'aéroport de Kaboul pour faciliter les évacuations après 20 ans de conflit. Menaçant les talibans de réponse rapide et forte en cas d'attaques contre les intérêts américains, il a défendu sa décision de retirer les forces américaines d'Afghanistan et promis de ne pas "léguer" cette guerre à un autre président américain. (Belga)