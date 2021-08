Conflit en Afghanistan - Kunduz, grande ville du nord afghan, tombée aux mains de talibans

(Belga) Kunduz, grande ville du nord de l'Afghanistan, est tombée aux mains des talibans dimanche matin, troisième capitale provinciale prise par les insurgés en 48 heures, alors que les combats font rage dans une quatrième.

"Kunduz est tombée. Les talibans ont pris le contrôle de tout les bâtiments clés de la ville", a affirmé un correspondant de l'AFP depuis Kunduz, déjà tombé trois fois aux mains des insurgés depuis 2015. A Sar-e-Pul, autre capitale provinciale du nord-ouest du pays, "les talibans sont entrés dans le centre de la ville" et "les combats continuent dans les rues", a indiqué Aziza Jalis, une membre du parlement. Kunduz, à 300 km au nord de Kaboul et 50 km au sud de la frontière du Tadjikistan, est la troisième capitale provinciale prise par les talibans depuis mai, début de la dernière phase du retrait des forces américaines et d'une offensive tous azimuts des insurgés. (Belga)