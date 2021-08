Conflit en Afghanistan: la Défense prête à intervenir pour organiser une évacuation depuis l'aéroport de Kaboul

Le ministère de la Défense se propose, en raison de l'évolution de la situation en Afghanistan, d'activer une série de moyens aériens - un Airbus A400 M, deux C-130H Hercules et un Falcon 7X - et de préparer un détachement NEO ("non-combatant evacuation operation") pour aider à organiser une évacuation depuis l'aéroport de Kaboul, a annoncé lundi la ministre en charge de ce département, Ludivine Dedonder.

Des nombreux pays occidentaux ont dépêché des moyens militaires à l'aéroport international de Kaboul - dont une partie a été protégée durant des années par des troupes belges - pour évacuer leurs ressortissants. C'est notamment le cas des États-Unis, de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas.

Mme Dedonder a justifié la décision de la Défense par "l'évolution très préoccupante de la situation en Afghanistan", dans une courte déclaration publiée par son cabinet.

"Concernant les interprètes et les collaborateurs afghans ayant travaillé pour les intérêts belges, ils ont la possibilité de se faire connaitre auprès de nos autorités. Ces personnes étaient également souvent employées par d'autres nations. Ils auront aussi l'opportunité de demander un visa pour un autre pays", a ajouté la ministre.

34 ressortissants belges en Afghanistan

La Belgique avait conseillé à ses ressortissants de quitter l'Afghanistan où les talibans sont en passe de conquérir le pouvoir. Ces personnes, au nombre de 34, selon les Affaires étrangères, ont souvent la double nationalité. "Nous ne pouvons pas les forcer à partir. Mais il est important pour nous de savoir qu'elles n'ont pas rencontré de problème", précise-t-on au ministère.

Les Belges qui travaillent pour des institutions internationales ont eux déjà quitté le pays. Des Belges sont également présents en Afghanistan de manière non-permanente. Onze personnes ont ainsi indiqué via le site Travelers Online qu'elles avaient l'intention de se rendre en Afghanistan. Il n'est cependant pas clair de savoir si c'est réellement le cas. Un groupe de cinq Belges présents sur place a toutefois pris contact avec les Affaires étrangères, craignant que leur voyage de retour ne soit compromis, mais tous ont pu quitter le pays samedi, a confirmé le ministère.

Nous examinons la situation au cas par cas

Les Affaires étrangères ont reçu au cours des 24 dernières heures plusieurs dizaines de questions à propos de Belges - souvent des personnes disposant de la double nationalité - séjournant en Afghanistan, dont le nombre exact est difficile à préciser, a indiqué lundi un porte-parole de la diplomatie belge.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères appelle tous les Belges présents sur place à prendre contact avec l'ambassade de Belgique compétente pour l'Afghanistan, celle d'Islamabad, la capitale pakistanaise.

Le SPF a reçu au cours des 24 dernières heures 47 questions émanant de Belges sur place et de membres de leur famille, alors que Kaboul est tombée aux mains des talibans, tout comme le reste du pays. "Nous examinons la situation au cas par cas. La situation sur place est extrêmement chaotique, avec des milliers de personnes bloquées à l'aéroport (international) de Kaboul", a indiqué le porte-parole, Wouter Poels, à l'agence Belga. "Nous tentons de réfléchir le plus pragmatiquement possible, avec tous les moyens existants et en collaboration avec nos partenaires internationaux", a-t-il ajouté.

La Belgique ne dispose plus d'ambassade à Kaboul

La Belgique a conseillé de longue date à ses ressortissants de quitter l'Afghanistan à la suite de l'avancée éclair des talibans et le SPF Affaires étrangères déconseillait déjà le 8 août ,"tous les voyages vers l'Afghanistan" en invoquant "des risques très élevés".

La Belgique ne dispose plus d'ambassade à Kaboul depuis janvier 2015. Des milliers d'Afghans ont envahi lundi le tarmac de l'aéroport de Kaboul - dont une partie a été protégée durant des années par des troupes belges - dans l'espoir de prendre un vol leur permettant d'échapper au nouveau régime taliban. Tous les vols commerciaux ont été annulés et les forces américaines déployées sur place pour protéger l'évacuation du personnel diplomatiques ont même tiré en l'air pour tenter de contrôler cette foule.