Conflit en Afghanistan - Les talibans "prêts à protéger" l'accès à l'aéroport de Kaboul assure la Maison Blanche

(Belga) Les talibans sont "prêts à protéger" l'accès à l'aéroport de Kaboul pour les civils évacués par les Américains, a assuré mardi le conseiller du président Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

Des milliers d'Américains vivant en Afghanistan et d'Afghans ayant aidé les Occidentaux veulent quitter le pays de peur des représailles des talibans, mais ils sont toujours bloqués à l'extérieur de l'aéroport, dans des zones contrôlées par les insurgés. Les insurgés ont dit aux États-Unis "qu'ils étaient prêts à protéger l'acheminement en toute sécurité des civils vers l'aéroport et nous avons l'intention de les faire respecter cet engagement", a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Le conseiller a toutefois fait état d'informations selon lesquelles des personnes auraient été "refoulées, repoussées ou même battues" en chemin vers l'aéroport. "Nous nous en saisissons par le biais d'un canal avec les talibans pour essayer de résoudre ces problèmes". "Mais dans l'ensemble, nous avons constaté que les gens ont pu arriver à l'aéroport", a-t-il assuré. "Un très grand nombre ont pu se rendre à l'aéroport", a-t-il assuré, reconnaissant cependant que "la situation change d'heure en heure." Washington, qui a établi une ligne de communication entre les militaires américains sécurisant le tarmac et les talibans contrôlant la capitale afghane, négocie en outre avec les insurgés sur le "calendrier" des évacuations, a indiqué le conseiller du président Biden. "Nous pensons pouvoir faire ça jusqu'au 31 août", a indiqué M. Sullivan. "Nous discutons avec eux du calendrier exact." Un millier de soldats américains sont arrivés dans la nuit et 700 à 800 personnes ont été évacuées depuis lundi soir, dont 165 Américains, a indiqué à la presse le général Hank Taylor, un responsable de l'état-major américain. Les renforts militaires, qui doivent se poursuivre dans les jours qui viennent, vont permettre "d'accélérer" les évacuations pour les porter à un vol par heure "au cours des prochaines 24 heures", a-t-il précisé. "Au maximum de nos capacités, nous tablons sur 5.000 à 9.000 départs par jour", a ajouté le général Taylor, "mais nous sommes conscients qu'un certain nombre de facteurs influencent cet objectif". Ce responsable militaire a souligné que les opérations n'avaient pas été entravées par les talibans. "Nous n'avons eu aucune interaction hostile, aucune attaque ni menace de la part des talibans", a-t-il dit. Il a aussi révélé que des soldats afghans qui n'ont pas capitulé devant les talibans étaient parvenus à rejoindre l'aéroport de Kaboul et participaient aux opérations d'évacuation. "Nous avons 500 à 600 hommes des forces afghanes qui nous aident à assurer la sécurité", a-t-il dit. (Belga)