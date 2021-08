Conflit en Afghanistan - Plusieurs morts dans des affrontements entre talibans et manifestants à Jalalabad

(Belga) Des affrontements entre combattants talibans et civils qui avaient remplacé le drapeau du groupe par la bannière afghane dans la ville de Jalalabad (à quelque 150 kilomètres à l'est de la capitale afghane Kaboul) ont fait au moins trois morts et une douzaine de blessés parmi ces manifestants mercredi, ont déclaré des témoins à l'agence Reuters.

La manifestation s'est heurtée à une riposte violente des talibans, qui ont tiré dans la foule et battu certains manifestants. "Je voulais soutenir le drapeau afghan et empêcher les talibans de le profaner", a déclaré un participant au mouvement. "Ensuite, les tirs ont commencé et les talibans m'ont encerclé et battu." Le bilan n'a pas été confirmé par les autorités. Les talibans n'ont pas commenté l'incident. (Belga)