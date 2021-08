Conflit en Afghanistan: un premier avion belge s'est envolé de l'aéroport militaire de Melsbroek (photos)

Un Falcon 7-X de la Défense s'est envolé à 16h de Melsbroek en direction d'Islamabad au Pakistan pour se prépositionner en vue de l'opération d'évacuation d'Afghanistan NEO (Non-Combattant Evacuation Operation). Il emportera une équipe de préparation et une équipe consulaire. Il sera suivi dans les "heures qui viennent" par deux C-130 et un A400M, soit des avions de transport, et un détachement NEO d'une quinzaine de militaires, ont annoncé les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, Sophie Wilmès et Ludivine Dedonder, et le secrétaire d'Etat à l'Asile, Sammy Mahdi, dans un communiqué.



Depuis la capitale pakistanaise, les avions effectueront plusieurs allers-retours vers Kaboul, capitale de l'Afghanistan, en fonction du nombre de personnes à évacuer. Les avions de transport effectuant la mission ont une capacité d'emport de 100 personnes pour l'A400 M, et de 60 personnes par C130. L'opération pourra durer plusieurs jours, précise le communiqué.