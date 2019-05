Conflit en Libye - Il ne peut y avoir de "solution militaire" aux affrontements en Libye, estime Londres

(Belga) Le chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt a estimé jeudi qu'il ne pouvait pas y avoir de "solution militaire" aux affrontements en Libye, après des discussions à Londres avec le chef du gouvernement libyen d'union nationale (GNA) Fayez al-Sarraj.

Au cours de cette rencontre à Downing Street, en présence de la Première ministre britannique Theresa May, les deux hommes ont évoqué leur "inquiétude commune quant à la détérioration de la situation en Libye", a déclaré M. Hunt sur Twitter. "Il ne peut y avoir de solution militaire. S'engager à un cessez-le-feu et à un retour aux négociations politiques sous l'égide de l'ONU est la seule manière d'aller de l'avant", a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni avait proposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU demandant un cessez-le-feu, qui n'a pu être approuvée, faute de consensus. Le Premier ministre du GNA, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, a entamé cette semaine une tournée européenne pour réunir des soutiens. En proie à l'instabilité depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a de nouveau basculé dans une spirale de violences quand le maréchal Haftar, l'homme fort de l'est de ce pays, a déclenché une offensive militaire sur Tripoli, siège du GNA, le 4 avril. Après une progression rapide, ses troupes de l'autoproclamée Armée nationale libyenne (ANL) piétinent depuis un mois aux portes de la capitale libyenne, barrées par les forces loyales au GNA, dont des groupes armés de la ville de Misrata.