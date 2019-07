Conflit en Syrie - 14 civils tués dans des frappes des aviations russe et syrienne sur le nord-ouest

(Belga) Au moins 14 civils ont été tués lundi dans des bombardements des aviations russe et syrienne sur la province de Hama, dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Depuis fin avril, le pouvoir de Damas, soutenu par l'aviation russe, bombarde sans répit la province d'Idleb et des zones adjacentes dans les régions voisines d'Alep, de Hama et de Lattaquié. Huit personnes, dont un enfant, ont été tuées lundi dans des bombardements russes sur les localités de Kafarzita et de Latamné, dans le nord de la province de Hama, selon l'OSDH. Dans la même région, six autres civils ont péri dans des raids aériens du régime syrien, dont quatre dans des frappes sur un marché populaire de la localité de Maaret al-Noomane, d'après l'ONG qui dispose d'un vaste réseau de sources dans la Syrie en guerre. L'OSDH a aussi fait état de 15 blessés à Maaret al-Noomane, qui avait été la cible il y a une semaine de frappes imputées à l'aviation russe. Moscou avait démenti toute implication dans les raids aériens qui avaient fait 38 morts, dont 36 civils, sur un marché de légumes et un secteur résidentiel attenant. Depuis le début de l'escalade il y a trois mois dans la région d'Idleb, plus de 780 civils ont été tués selon l'OSDH. D'après l'ONU, 400.000 personnes ont été déplacées par les violences. La région d'Idleb, qui accueille quelque trois millions d'habitants, est dominée par les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). D'autres factions djihadistes et des groupes rebelles y sont aussi présents. Lundi, les forces du régime de Bachar al-Assad ont conquis deux localités dans le nord de la province voisine de Hama à l'issue de plusieurs semaines de combats intenses pour les reprendre aux rebelles et djihadistes, a rapporté l'OSDH. Les médias d'Etat syriens ont confirmé la "reconquête" de Tal Maleh et Jibine, contrôlées alternativement ces dernières semaines par le régime ou les djihadistes. L'armée syrienne a mené "des opérations contre les foyers des terroristes armés et a détruit leurs quartiers-généraux et leurs équipements militaires", selon l'agence officielle Sana. Le régime syrien qualifie de "terroristes" tant les rebelles que les jihadistes. Depuis dimanche soir, les affrontements entre les deux camps ont tué 14 rebelles et jihadistes, et huit membres des forces loyalistes, selon l'OSDH. Et depuis fin avril, les combats ont tué plus d'un millier de rebelles et jihadistes, et 936 membres des forces du régime et de leurs alliés, d'après l'OSDH. La guerre en Syrie, déclenchée en 2011, a fait plus de 370.000 morts et déplacé plusieurs millions de personnes. (Belga)