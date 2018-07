Conflit en Syrie - 26 civils tués dans des frappes aériennes contre l'EI dans le Sud

(Belga) Vingt-six civils ont été tués vendredi dans des frappes aériennes sur des zones contrôlées par le groupe Etat islamique (EI) dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

"Des avions russes et syriens ont pilonné toute la journée la dernière poche de l'EI dans le sud-ouest (bien sud-ouest) de la province de Deraa", a déclaré à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane, ajoutant que 26 civils dont 11 enfants avaient été tués. Selon l'Observatoire, des centaines de raids aériens et de barils explosifs ont visé plusieurs villes et villages contrôlés par la branche locale de l'EI. Le bilan pourrait encore s'alourdir en raison des "dizaines de blessés, certains dans un état grave", a-t-il ajouté. Le régime du président Bachar al-Assad contrôle plus de 90% de la province de Deraa, après une offensive meurtrière et des accords négociés par son allié russe et en cours d'application, qui ont abouti à une capitulation des rebelles. Déclenché en 2011, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 350.000 morts et poussé à la fuite des millions de déplacés et réfugiés. (Belga)