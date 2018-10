Conflit en Syrie - A Idleb, les rebelles du FNL retirent leurs armes lourdes de la future zone démilitarisée

(Belga) La principale coalition rebelle dans la province syrienne d'Idleb, le Front national de libération (FNL), a annoncé samedi le retrait de ses armes lourdes de la "zone démilitarisée" qui doit être établie dans cet ultime grand bastion insurgé de Syrie.

"Le Front a commencé à retirer ses armes lourdes de la zone" qui doit être démilitarisée, a indiqué Naji Moustafa, le porte-parole de cette coalition soutenue par la Turquie. Le retrait des armes lourdes devait intervenir avant le 10 octobre, selon les termes d'un accord russo-turc à l'origine de la création de cette zone-tampon. Moscou et Ankara avaient annoncé cet accord le 17 septembre qui prévoyait aussi la création d'ici le 15 octobre d'une "zone démilitarisée" de 15 à 20 km de large, devant séparer les territoires insurgés d'Idleb (nord-ouest de la Syrie), des régions gouvernementales adjacentes. Cet accord a permis d'éloigner la menace d'une offensive du régime de Bachar al-Assad, soutenu par Moscou, contre cette région rebelle. La Turquie craignait qu'une telle opération militaire ne déstabilise la province d'Idleb en provoquant un drame humanitaire juste à sa frontière. "Nous conservons des positions et des quartiers généraux (dans la zone démilitarisée) avec des armes moyennes et légères", a toutefois souligné M. Moustafa. Le FNL avait prudemment salué l'accord russo-turc, qui prévoit également le départ des djihadistes de la zone démilitarisée d'ici le 15 octobre. L'organisation djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS), dominée par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda et qui contrôle en grande partie Idleb, n'a pas réagi à l'accord. Un autre groupe djihadiste, Houras al-Din, groupuscule lié à Al-Qaïda, a déjà fait part de son opposition à ce texte. Il y a une semaine, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) avait rapporté les premiers retraits d'armes lourdes par les rebelles, mais le FNL et une de ses composantes avaient démenti. (Belga)