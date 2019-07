Conflit en Syrie - Cinq civils tués dans un attentat suicide à Soueida

(Belga) Cinq civils ont été tués mercredi dans un attentat suicide contre la ville syrienne de Soueida, la première attaque du genre depuis un an dans cette cité aux mains du régime dans le sud du pays en guerre, a indiqué une ONG.

Treize autres civils ont été blessés dans cet attentat commis par un kamikaze à bord d'une moto, a précisé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). L'agence officielle syrienne Sana a fait état de "plusieurs morts" dans l'attaque à Soueida, chef-lieu de la province du même nom, et a publié des images d'une moto en feu. Il s'agit du premier attentat suicide dans cette province à majorité druze depuis une offensive d'envergure lancée par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) en juillet 2018. Durant cette offensive, la communauté druze a été visée par des attaques coordonnées de l'EI qui ont fait plus de 260 morts. Dans la foulée de cet assaut le plus meurtrier contre la minorité druze depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, les djihadistes ont enlevé une trentaine de femmes et d'enfants, dont les survivants ont été libérés par l'armée en novembre de la même année. L'EI a perdu son "califat" il y a trois mois après avoir été chassé de toutes les villes de Syrie où la guerre a fait depuis 2011 plus de 370.000 morts. (Belga)