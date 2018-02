Conflit en Syrie: des forces prorégime à Afrine "dans les prochaines heures"

(Belga) Des forces progouvernementales en Syrie vont entrer dans la région d'Afrine "dans les prochaines heures" pour contrer l'offensive turque dans cette enclave du nord-ouest du pays, a rapporté lundi un média d'Etat.

Les correspondants de l'AFP dans cette zone et les forces kurdes contrôlant la région d'Afrine n'ont pas confirmé cette information dans l'immédiat. "Les forces populaires vont arriver à Afrine dans les prochaines heures pour soutenir ses habitants contre l'attaque du régime turc", a indiqué l'agence officielle syrienne Sana, citant son correspondant à Alep. Sana n'a pas donné de détails sur la composition de ces "forces populaires" et n'a pas mentionné de déploiement de l'armée régulière syrienne. Située dans le nord-ouest de la province d'Alep et bordée par la frontière turque, la région d'Afrine est tenue par les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde syrienne considérée comme "terroriste" par Ankara mais alliée des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) en Syrie. L'armée turque, appuyées par des rebelles syriens, mène depuis un mois une offensive terrestre et aérienne contre cette zone pour en chasser les YPG. Damas a dénoncé l'"agression" d'Ankara à Afrine mais n'avait jamais, avant lundi, explicitement déclaré qu'elle interviendrait. (Belga)