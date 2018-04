Conflit en Syrie - Frappes en Syrie: l'Onu appelle les Etats à la retenue et à éviter l'escalade

(Belga) Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a appelé samedi tous les Etats membres à faire preuve de retenue et à s'abstenir de tout acte qui pourrait conduire à une escalade après les frappes occidentales contre la Syrie.

"J'appelle tous les Etats membres à faire preuve de retenue dans ces circonstances dangereuses et à éviter tous les actes qui pourraient entraîner une escalade de la situation et aggraver les souffrances du peuple syrien", a déclaré dans un communiqué M. Guterres. Le secrétaire général a reporté un voyage prévu en Arabie saoudite pour gérer les suites de l'opération militaire lancée par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France et qui visait principalement les capacités militaires chimiques dont dispose selon eux le pouvoir syrien. "Toute utilisation d'armes chimiques est horrible", a déclaré M. Guterres. Il a par ailleurs souligné l'importance d'agir en conformité avec la charte de l'Onu et le droit international. L'intervention militaire occidentale contre la Syrie n'a pas été autorisée par le Conseil de sécurité de l'Onu. M. Guterres a appelé les membres du Conseil de sécurité à se mettre d'accord sur l'ouverture d'une enquête qui établirait l'identité des auteurs d'attaques chimiques en Syrie. Les frappes aériennes ont été lancées une semaine après l'annonce d'une attaque chimique présumée commise selon les Occidentaux par les forces gouvernementales à Douma, près de Damas. (Belga)