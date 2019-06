Conflit en Syrie - Huit blessés dans l'explosion d'un dépôt de munitions à Damas

(Belga) Un dépôt de munitions situé dans une "zone militaire" de l'ouest de la capitale syrienne Damas a explosé samedi après un feu, a rapporté l'agence de presse officielle Sana, et huit combattants prorégime ont été blessés, selon une ONG.

"Un dépôt de munitions de l'armée syrienne situé dans l'ouest de Damas a explosé après qu'un feu, déclenché dans un champ à proximité, a commencé à s'étendre", a indiqué Sana, citant une source militaire. L'explosion a fait huit blessés parmi les combattants prorégime, a indiqué l'Observatoire syrien des Droits de l'Homme. Le dépôt se situe dans une zone militaire à Doummar, un quartier de l'ouest de la capitale, a précisé Sana sans donner plus de détails. Il règne dans la capitale un calme relatif depuis que les forces du régime ont repris l'an dernier aux rebelles la Ghouta orientale, une région proche de Damas, au terme d'une offensive militaire meurtrière. Des frappes israéliennes continuent toutefois de cibler régulièrement des positions militaires de la capitale. Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a déjà tué plus de 370.000 personnes et déplacé plusieurs millions d'autres. (Belga)