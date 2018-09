Conflit en Syrie - Israël confirme 200 frappes en Syrie au cours des 18 derniers mois

(Belga) L'armée israélienne a mené quelque 200 frappes en Syrie voisine au cours des 18 derniers mois, en visant principalement des cibles iraniennes, a indiqué mardi un responsable, une rare confirmation israélienne de telles opérations militaires.

Au total, 202 frappes ont été menées en Syrie, pays en guerre depuis 2011, a précisé le responsable militaire sous couvert de l'anonymat. Elles ont toutes ciblé des "objectifs militaires, la plupart appartenant aux Gardiens de la révolution", l'armée d'élite du pouvoir iranien. Ennemi juré d'Israël, l'Iran aide le régime syrien de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les djihadistes. Le Hezbollah libanais pro-iranien, une autre bête noire de l'Etat hébreu, combat aussi au côté des troupes du régime. Selon le responsable israélien, environ 800 missiles et bombes ont été lancés lors des frappes. Il confirme ainsi les informations rapportées dans plusieurs médias israéliens. Israël ne cesse de mettre en garde contre un "ancrage" potentiel de l'Iran en Syrie. Une série de frappes qui ont tué des Iraniens en Syrie ont été attribuées à Israël ces derniers mois, mais l'armée israélienne confirme rarement ces opérations. Tout en disant veiller à ne pas être entraîné dans le conflit syrien, Israël a mené ces dernières années de nombreux raids aériens contre également des positions syriennes et des convois d'armes destinées, selon l'Etat hébreu, au Hezbollah. Lundi, le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a affirmé que son pays pourrait frapper des cibles iraniennes également en Irak si elles menaçaient Israël. (Belga)