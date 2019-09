Conflit en Syrie - "Jihadi Jack" se dit "pas surpris" du retrait de sa nationalité britannique

(Belga) Jack Letts, surnommé "Jihadi Jack", qui avait rejoint l'Etat islamique en Syrie en 2014, s'est dit "pas surpris" d'avoir été déchu de sa nationalité britannique, dans une interview à la chaîne de télévision ITV diffusée lundi.

"Je ne suis pas surpris, j'attendais quelque chose comme ça", a-t-il dit à ITV, interrogé dans le nord de la Syrie où il est détenu par les forces kurdes qui l'ont capturé en 2017. "Etre déchu ou pas de la nationalité britannique, ça revient au même à la fin. Ce n'est pas quelque chose que je reconnais". Jack Letts, 24 ans, qui avait la double nationalité britanno-canadienne, relève maintenant du gouvernement canadien. Ce dernier s'est déclaré très déçu dimanche de la décision de Londres de le déchoir de sa nationalité, y voyant selon un porte-parole du ministère canadien de la Sécurité publique une "mesure unilatérale pour se décharger de ses responsabilités". Sur ITV, Jack Letts a affirmé espérer que le Canada le prenne à présent en charge: "J'espère que le Canada va se charger de moi à partir de maintenant. Je pourrais aller là-bas, en prison bien sûr", a-t-il dit. Interrogé par l'AFP dimanche, le ministère de l'Intérieur britannique n'avait pas confirmé l'information, indiquant ne "pas faire de commentaire sur des cas individuels". Jack Letts, converti à l'islam, a quitté en mai 2014 son domicile familial dans le comté d'Oxfordshire (centre de l'Angleterre). De Jordanie, il s'est rendu au Koweït et s'est marié en Irak avant d'aller en Syrie. Dans une interview à ITV en février, il avait dit vouloir rentrer au Royaume-Uni. Ses parents ont été reconnus coupables en juin de financement du terrorisme pour lui avoir envoyé de l'argent en Syrie, et ont été condamnés à des peines de prison avec sursis. "Jihadi Jack" est le dernier cas connu de déchéance de nationalité britannique en lien avec des départs pour rejoindre l'Etat islamique. Londres a déchu de sa nationalité en février Shamima Begum, une jeune Britannique d'origine bangladaise mariée à un djihadiste en Syrie, qui avait demandé à rentrer au Royaume-Uni et dont le bébé est mort dans le camp où elle est détenue en Syrie. (Belga)