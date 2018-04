Conflit en Syrie - L'Otan "soutient" les frappes occidentales contre la Syrie

(Belga) L'Otan apporte son "soutien" aux frappes ciblées menées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni contre la Syrie, a indiqué son chef Jens Stoltenberg dans un communiqué publié samedi matin à Bruxelles.

"Je soutiens les actions prises par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France contre les installations et capacités d'armes chimiques du régime syrien", a affirmé le secrétaire-général de l'Alliance atlantique. "Elles vont réduire la capacité du régime à mener d'autres attaques contre le peuple de Syrie avec des armes chimiques", a-t-il ajouté. Les forces occidentales ont visé tôt samedi matin trois cibles liées au programme d'armement chimique syrien, l'une près de Damas et les deux autres dans la région de Homs, dans le centre de la Syrie, selon le général Joe Dunford, chef d'état-major américain. "L'Otan a constamment condamné le recours continu de la Syrie à des armes chimiques comme une violation claire des normes et accords internationaux", rappelle le chef de l'Otan, en estimant que "les responsables doivent en rendre compte". L'Alliance considère également que "l'utilisation d'armes chimiques représente une menace à la paix et la sécurité internationales et estime qu'il est essentiel de protéger la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Cela appelle une réponse collective et efficace de la part de la communauté internationale". L'Otan n'est pas impliquée directement dans les opérations de la coalition internationale en Syrie. (Belga)