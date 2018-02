Conflit en Syrie - L'UE appelle également la Turquie à "la retenue"

(Belga) La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a appelé vendredi la Turquie à faire preuve de "retenue" dans ses actions militaires dans le nord-ouest de la Syrie, à la suite du secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson.

"Ce qui préoccupe l'UE, c'est que la cible des opérations doit continuer à être Daech (acronyme arabe de l'organisation djihadiste Etat islamique)", a plaidé Mme Mogherini, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et des Balkans occidentaux à Sofia, à laquelle a participé le ministre turc des Affaires européennes Omer Celik. "Nous avons réitéré cette position à nos amis turcs aujourd'hui et je souscrirai aux mots de (Rex) Tillerson à Ankara en insistant auprès de nos amis turcs pour qu'ils fassent preuve de retenue dans leurs actions militaires", a-t-elle expliqué. Le secrétaire d'Etat américain, en visite à Ankara, a appelé une nouvelle fois vendredi la Turquie à la "retenue" dans son offensive contre la milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG) dans l'enclave d'Afrine (nord-ouest de la Syrie). Ankara mène cette offensive baptisée "Rameau d'Olivier" depuis le 20 janvier. M.Tillerson a cependant assuré que les Etats Unis et la Turquie veulent "aller de l'avant ensemble" pour surmonter leur crise actuelle en Syrie.