Conflit en Syrie - La Russie présente à l'ONU un projet pour recadrer la lutte contre les armes chimiques

(Belga) La Russie a transmis à ses partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution dénonçant "la politisation continue" de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) qui a créé une équipe d'enquêteurs sur la Syrie, selon des diplomates.

Soutenu par la Chine, le texte rappelle que le Conseil de sécurité - où Moscou détient un droit de veto - est le seul organe international pouvant imposer des sanctions à des pays contrevenant à la Convention d'interdiction des armes chimiques. Le projet note "avec inquiétude la politisation continue du travail de l'OIAC" qui, selon Moscou, s'écarte de plus en plus de la pratique passée de décisions prises sur la base d'un consensus. Aucune indication n'a été donnée sur la date d'une éventuelle mise au vote du texte. Pour être adoptée, une résolution doit recueillir neuf voix sur les 15 du Conseil sans utilisation d'un veto par l'un de ses cinq membres permanents (Etats-Unis, France, Royaume Uni, Chine et Russie). L'Equipe d'enquête et d'identification (IIT) de l'OIAC est chargée de désigner les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Elle a été créée contre l'avis de la Russie après la disparition, suite à un veto russe fin 2017, d'un Mécanisme d'enquête conjoint de l'OIAC et de l'ONU appelé JIM qui a fonctionné pendant deux ans. L'IIT doit débuter formellement ses enquêtes prochainement et doit notamment déterminer qui sont les responsables d'une attaque présumée au chlore à Douma en Syrie en avril 2018 ayant fait une quarantaine de morts. La Russie et la Syrie ont rejeté les conclusions de l'OIAC, basée à La Haye, affirmant que cette attaque a été menée au moyen d'une arme chimique. (Belga)