Conflit en Syrie - Le "califat" de l'EI totalement éliminé, selon les forces antidjihadistes

Le "califat" autoproclamé de l'organisation Etat islamique (EI) a été totalement éliminé après la conquête du dernier territoire tenu par les djihadistes en Syrie, ont annoncé samedi matin les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde soutenue par Washington.

"Les Forces démocratiques syriennes (FDS) déclarent la totale élimination du soi-disant califat et une défaite territoriale à 100% de l'EI", a déclaré un porte-parole des FDS, Mustefa Bali, dans un communiqué. A l'issue de mois de combats, les FDS ont réussi à s'emparer des dernières positions djihadistes à Baghouz, un village de l'est de la Syrie, proche de la frontière irakienne. Les combats ont été très violents face aux derniers irréductibles de l'EI, a précisé ce porte-parole, mais les FDS ont désormais levé leur drapeau sur Baghouz pour célébrer leur victoire. Vendredi soir, la Maison Blanche avait également affirmé que l'EI avait perdu son dernier réduit en Syrie, même si des combats continuaient à être rapportés sur le terrain d'affrontement de Baghouz, dans l'est de la Syrie. A son apogée en 2014, l'EI contrôlait un territoire aussi vaste que la Grande-Bretagne en Irak et en Syrie. L'organisation responsable d'atrocités et d'attentats meurtriers y compris en Europe y avait imposé un règne de terreur.