Conflit en Syrie - Le président Assad procède à un remaniement et nomme neuf nouveaux ministres

(Belga) Le président syrien Bachar al-Assad a mené lundi un remaniement ministériel portant sur neuf portefeuilles, dont ceux de l'Intérieur et de l'Industrie, selon l'agence officielle Sana.

En vertu d'un décret présidentiel, le général Mohamad Khaled Al-Rahmoun est le nouveau ministre de l'Intérieur, remplaçant Mohamad Al-Chaar, a indiqué l'agence. Le poste de ministre de l'Industrie est désormais assuré par Maan Jazaba, celui des Travaux publics et du Logement par Souhail Abdel Latif, tandis que le ministère du Commerce intérieur est dirigé à présent par Atef Nadaf, d'après la même source. Les ministères du Tourisme, de l'Education, des Communications et de l'Enseignement supérieur ont également été dotés de nouveaux ministres, selon Sana. Après des élections législatives en avril 2016, le gouvernement syrien actuel a été formé le 3 juillet de la même année. Il est composé de 31 ministres, dont cinq ministres d'Etat. Le dernier remaniement remonte au 1er janvier 2018. Celui-ci avait porté sur les portefeuilles de la Défense, de l'Industrie et de l'Information. Dans un autre décret publié lundi, Bachar al-Assad a annoncé la création d'une Commission de réconciliation nationale. Le président syrien, enfin, a nommé Adel Anwar al-Olabi comme gouverneur de Damas, à la place de Bouchor al-Sabban, qui occupait ce poste depuis 2006. (Belga)