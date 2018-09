Conflit en Syrie - Les Etats-Unis organisent une réunion du Conseil de sécurité vendredi sur Idleb

(Belga) Les Etats-Unis, président en exercice du Conseil de sécurité en septembre, organiseront vendredi matin une réunion de cette instance sur la situation à Idleb en Syrie dont le régime de Bachar al-Assad veut reprendre le contrôle avec un soutien russe, a annoncé mardi l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley.

La question d'"Idleb est sérieuse", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse. La diplomate a précisé qu'une majorité des membres de l'ONU étaient en faveur d'une telle réunion. Elle devrait se tenir à 13H30 GMT ou à 14H00 GMT, a-t-elle précisé. Nikki Haley a rappelé les récents avertissements du président américain Donald Trump sur un éventuel recours à l'arme chimique par le régime syrien pour reprendre le contrôle de la province d'Idleb. Dans ce cas, Washington, Londres et Paris ont menacé de recourir à la force contre l'armée syrienne comme ils l'ont déjà fait cette année lors d'attaques chimiques présumées dans la Ghouta orientale, près de Damas. "Le président dit à l'Iran, à la Russie et (au président syrien Bachar al-) Assad de ne pas attaquer. Ne laissez pas une attaque chimique se dérouler contre la population d'Idleb", a ajouté Nikki Haley, faisant référence aux propos de M. Trump. "Ils ne peuvent intervenir avec des armes chimiques", a-t-elle martelé. "Si des armes chimiques sont utilisées, les Etats-Unis répondront", a-t-elle prévenu. Idleb est le dernier bastion rebelle syrien. Le régime Assad cherche à le reconquérir après avoir chassé rebelles et djihadistes de plusieurs autres grands fiefs qu'ils contrôlaient en Syrie. Selon l'ONU, une offensive contre la province d'Idleb, où vivent quelque 2,9 millions de personnes, pourrait faire jusqu'à 800.000 déplacés et provoquer "une catastrophe humanitaire".