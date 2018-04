Conflit en Syrie - Macron "condamne les attaques chimiques" et se coordonne avec Trump

(Belga) Le président français Emmanuel Macron, qui s'est entretenu au téléphone avec son homologue américain Donald Trump dimanche soir, a "condamné avec la plus grande fermeté les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale", a annoncé l'Elysée dans un communiqué.

Les deux dirigeants "ont échangé leurs informations et leurs analyses confirmant l'utilisation d'armes chimiques" et "décidé de coordonner leurs actions et leurs initiatives au sein du Conseil de Sécurité des Nations unies qui doit se réunir ce lundi 9 avril à New York", ajoute la présidence française. (Belga)