Conflit en Syrie - Macron confirme également avoir "ordonné aux forces armées françaises d'intervenir"

(Belga) Après l'allocution du président américain Donald Trump depuis la Maison Blanche vendredi soir (21H00 locale, 03H00 samedi matin en Belgique), annonçant une opération militaire en cours en Syrie en collaboration avec la France et la Grande-Bretagne, aussi bien la Première ministre britannique Theresa May que le président français Emmanuel Macron ont communiqué, confirmant les frappes communes.

"La ligne rouge fixée par la France en mai 2017 a été franchie" dans les attaques aux armes chimiques qui ont touché Douma, près de Damas, samedi dernier, faisant des dizaines de victimes civiles. "Les faits et la responsabilité du régime syrien ne font aucun doute", indique le président français dans un communiqué transmis dans la nuit de vendredi à samedi. "J'ai donc ordonné aux forces armées françaises d'intervenir cette nuit, dans le cadre d'une opération internationale menée en coalition avec les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni et dirigée contre l'arsenal chimique clandestin du régime syrien. Notre réponse a été circonscrite aux capacités du régime syrien permettant la production et l'emploi d'armes chimiques", précise Emmanuel Macron, corroborant les propos parallèles de Theresa May. (Belga)