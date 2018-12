Conflit en Syrie - Neuf morts dans l'explosion d'une voiture piégée à Afrine

(Belga) Au moins neuf personnes dont cinq civils ont péri dimanche dans la ville syrienne d'Afrine (nord), dominée par les forces turques et leurs alliés syriens, dans l'explosion d'une voiture piégée dans le centre-ville, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "L'explosion a eu lieu aux abords du marché Al-Hal, près d'une position de combattants pro-turcs, faisant au moins neuf morts: cinq civils et quatre combattants", selon un nouveau bilan du directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane. "Plus de 20 personnes, des civils ou des combattants, ont en outre été blessées, et certaines sont dans un état grave", a-t-il ajouté.

L'attentat, qui n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, a par ailleurs causé "d'importants dégâts matériels dans le secteur", selon M. Abdel Rahmane. Un correspondant de l'AFP a vu des étalages de légumes et de fruits renversés sur le lieu de l'attentat, ainsi que des façades de murs noircies par l'explosion. "Nous avons vu une camionnette entrer en fin de matinée. Nous pensions qu'elle transportait des légumes", a témoigné Abou Yazan al-Qabouni, vendeur de légumes présent au moment de l'attentat. Après l'explosion, il s'est précipité vers le lieu où gisaient des blessés et des morts, ajoutant avoir par la suite enterré les victimes décédées. "Il n'y a pas de gangs armés, pas de terroristes ici. Ici c'est un marché de légumes", s'est-il indigné. La ville d'Afrine a été prise en mars par l'armée turque et ses supplétifs syriens qui en ont chassé les Unités de protection du peuple (YPG), principale milice kurde en Syrie. Ankara considère cette milice comme un groupe terroriste émanant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui livre une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984. Jeudi, un soldat turc a été tué dans la région d'Afrine par des tirs des YPG, selon le ministère turc de la Défense. (Belga)