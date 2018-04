Conflit en Syrie - Onze civils tués et 80 blessés dans une explosion à Idleb, selon l'OSDH

(Belga) Onze civils ont été tués lundi dans une explosion d'origine indéterminée à Idleb, une ville du nord-ouest de la Syrie tenue par des djihadistes, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

La violente détonation a également fait 80 blessés, et le bilan des morts risque de s'alourdir, plusieurs victimes se trouvant dans un état grave ou sous les décombres, selon l'OSDH. Les causes de l'explosion n'étaient pas claires dans l'immédiat. Un correspondant de l'AFP sur place a vu un immeuble éventré et d'autres très endommagés, tandis que les secours s'activaient avec des torches pour tenter de trouver des survivants. La ville d'Idleb est contrôlée par le groupe Hayat Tahrir al-Cham, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. La province du même nom est la dernière à échapper presque entièrement au régime de Damas. De nombreux rebelles et leurs familles récemment évacués de la poche insurgée dans la Ghouta orientale, aux portes de Damas, sont partis dans cette province. (Belga)