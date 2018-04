Conflit en Syrie - Réunion du "small group" sur la Syrie jeudi à Paris

(Belga) Le "small group" réunissant la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite et la Jordanie se réunira jeudi à Paris pour "relancer les efforts" en vue d'une solution politique dans la crise syrienne, a indiqué mercredi le ministère français des Affaires étrangères.

"Ce format +small group+ se réunira avec l'objectif de contribuer à une relance des efforts diplomatiques pour trouver une solution à la crise en Syrie", a-t-on indiqué de même source. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian devrait réunir ses homologues en fin d'après-midi en marge d'une conférence internationale sur la lutte contre le financement du groupe Etat islamique (EI) et d'Al-Qaïda. Aucune précision n'a été fournie sur le niveau de représentation américain, le nouveau secrétaire d'Etat choisi par Donald Trump, Mike Pompeo, devant encore être confirmé dans ses fonctions lors d'un vote au Sénat. La France appelle à une relance du processus politique en Syrie après les frappes occidentales le 14 avril en riposte à une attaque chimique présumée du régime contre la ville rebelle de Douma, près de Damas. "Il faut espérer maintenant que la Russie comprenne qu'après la riposte militaire (...), nous devons joindre nos efforts pour promouvoir un processus politique en Syrie qui permette une sortie de crise", déclarait Jean-Yves Le Drian le 15 avril dans l'hebdomadaire français Journal du Dimanche. "Dans notre stratégie, la relance du processus politique implique que tous les acteurs syriens et régionaux participent", ajoutait-il. "Nous allons en parler avec nos partenaires du +small group+. (...) Il faut (aussi) tout faire pour éviter que la présence militaire iranienne en Syrie ne débouche sur une explosion du conflit en dehors des frontières syriennes", poursuivait-il, évoquant le rôle de l'autre grand allié de Damas, l'Iran, bête noire d'Israël et de l'Arabie saoudite. (Belga)