Conflit en Syrie - Réunion vendredi de l'ONU après le refus de Damas de débattre d'une nouvelle Constitution

(Belga) Le Conseil de sécurité se réunira vendredi à 13H00 GMT pour discuter de la Syrie, après le refus de Damas de débattre sous l'égide de l'ONU d'une nouvelle Constitution, a-t-on appris jeudi de sources diplomatiques.

L'émissaire de l'ONU pour ce pays, Staffan de Mistura, a essuyé mercredi à Damas une fin de non-recevoir alors qu'il était venu essayer de lever le blocage du régime syrien à la création d'un Comité constitutionnel. Ce comité est censé élaborer une nouvelle Constitution pour jeter les fondements d'une transition politique en Syrie, déchirée par la guerre depuis 2011. Staffan de Mistura devrait participer via une liaison vidéo à la réunion du Conseil de sécurité, demandée par les Etats-Unis, selon les mêmes sources diplomatiques. La semaine dernière, l'émissaire était venu en personne devant le Conseil à New York pour annoncer qu'il quitterait ses fonctions à la fin du mois de novembre et qu'il essayerait de vaincre les réticences syriennes à voir créer un Comité constitutionnel sous les auspices de l'ONU. La formation de ce Comité avait été décidée en janvier lors d'une réunion internationale organisée à Sotchi par la Russie et à laquelle participait le régime syrien. Depuis, les discussions ont traîné en longueur et Damas, soutenu par l'armée russe, a repris le contrôle militaire de plusieurs régions en Syrie. Mercredi, le chef de la diplomatie syrienne Walid Mouallem, cité par l'agence syrienne Sana, a clairement signifié à Staffan de Mistura que "la Constitution, et tout ce qui s'y rapporte, était une question de souveraineté (...) sans aucune ingérence étrangère" possible. La réunion du Conseil de sécurité, qui devrait à nouveau se traduire par des divergences de point de vue entre les Occidentaux et la Russie, se tiendra à la veille d'un sommet sur la Syrie à Istanbul réunissant les dirigeants de la Turquie, de la Russie, de la France et de l'Allemagne. Dans cette optique, les présidents français et américain, Emmanuel Macron et Donald Trump, se sont parlés jeudi soir au téléphone pour coordonner leur position, selon la présidence française. Le conflit syrien a fait plus de 360.000 morts, se complexifiant au fil des ans avec l'implication de groupes jihadistes et de puissances étrangères. Le processus de négociations parrainé par l'ONU a été largement éclipsé par les diplomaties parallèles menées par Moscou et Téhéran, les alliés de Damas, avec la Turquie, parrain des rebelles. (Belga)