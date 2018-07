Conflit en Syrie - Tirs de missiles israéliens dans le sud-ouest de la Syrie

(Belga) Des tirs des missiles israéliens ont touché mercredi des positions de l'armée syrienne dans le sud-ouest de la Syrie, près des hauteurs du Golan occupé, a annoncé l'agence d'Etat syrienne SANA.

"L'aviation de l'ennemi israélien a lancé des missiles sur plusieurs positions de l'armée" dans la province de Quneitra (sud-ouest), causant des dégâts matériels, selon SANA. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), ces missiles ont frappé le nord de cette province ainsi que des zones le long de la frontière avec le Golan. "Des frappes de missiles ont touché la zone de Hadar dans le nord de Quneitra tandis que d'autres (frappes) ont touché des positions du régime et de ses alliés près de la ville de Baath et du village de Jaba village", a dit l'OSDH sans faire état de victimes. Initialement, l'agence SANA avait affirmé que la défense aérienne syrienne avait repoussé une attaque de missiles israéliens sur des positions de l'armée dans cette région. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne a indiqué avoir intercepté un drone en provenance de Syrie grâce à un système antimissile, déclenchant une alerte dans le plateau du Golan, en grande partie occupé et annexé par Israël. Il s'agissait "d'un drone syrien non armé qui semblait mener une mission de collecte d'information", a précisé un porte-parole militaire, Jonathan Conricus. La police israélienne a par ailleurs demandé à tous les bateaux sur le lac de Tibériade, proche de cette région, de ne pas naviguer pour des raisons de sécurité. Depuis quelques semaines, Israël est en alerte, à la suite de l'offensive déclenchée le 19 juin par Bachar al-Assad et ses alliés en vue de reprendre les zones rebelles dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie. L'armée israélienne a annoncé début juillet avoir renforcé ses troupes sur la partie israélienne du plateau du Golan occupé et annexé. Israël a frappé à plusieurs reprises le territoire syrien, notamment contre des convois d'armes destinées, selon lui, au Hezbollah libanais, allié du régime syrien et ennemi de l'Etat hébreu. Israël et la Syrie sont en état de guerre. Israël s'est emparé en 1967 de la majeure partie du plateau syrien du Golan, qu'elle a annexée en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.