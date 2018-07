Conflit en Syrie - Tous les habitants des deux localités prorégime assiégées évacués

(Belga) L'opération d'évacuation de tous les civils et combattants prorégime de Foua et Kafraya, les deux dernières localités assiégée de Syrie, encerclées depuis trois ans par des rebelles et djihadistes, a pris fin jeudi, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les deux localités situées dans la province d'Idleb (nord-ouest) sont désormais vides "après l'évacuation de 6.900 personnes -civils et combattants prorégime-", a affirmé le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Cette opération a commencé dans la nuit, dans le cadre d'un accord conclu mardi entre la Russie, alliée du régime, et la Turquie, soutien des rebelles. Pendant plusieurs heures, plus d'une centaine de bus ont quitté les deux villages en direction de territoires sous contrôle gouvernemental dans la province voisine d'Alep. Un correspondant de l'AFP a vu les premiers bus arriver en zone gouvernementale dans le sud de cette province. "Avec l'arrivée des bus dans les territoires sous contrôle du régime, ce dernier a commencé à libérer les prisonniers selon l'accord", a indiqué M. Abdel Rahmane. Le texte conclu entre Moscou et Ankara prévoit la libération de 1.500 prisonniers détenus par régime en échange de ces évacuations. (Belga)