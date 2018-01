Conflit en Syrie - Trump demande à Erdogan de limiter ses actions militaires en Syrie

(Belga) Le président américain Donald Trump a exhorté son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à réduire ses opérations militaires en Syrie, où l'armée turque a lancé une grande offensive contre une milice kurde syrienne alliée des Etats-Unis.

Lors d'un entretien téléphonique, le président "a exhorté la Turquie à réduire et limiter ses actions militaires" et M. Trump a aussi demandé d'éviter "toute action qui risquerait de provoquer un affrontement entre les forces turques et américaines", indique la Maison Bllanche. (Belga)