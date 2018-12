Conflit en Syrie - Trump: les troupes déployées en Syrie rentrent "à la maison"

(Belga) Le président américain Donald Trump a estimé mercredi que l'heure était venue de ramener "à la maison" les soldats américains déployés en Syrie pour lutter conte le groupe Etat islamique.

Quelque 2.000 soldats américains sont actuellement dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre le groupe EI et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux jihadistes. "Maintenant, nous avons gagné, il est temps de rentrer", a lancé le locataire de la Maison Blanche dans une courte vidéo postée sur son compte Twitter. "Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous, et ils rentrent tous maintenant", a-t-il ajouté. "Nous nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque deux ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure et nous avons gagné contre le groupe Etat islamique", a-t-il encore dit. "Nous les avons battus et nous les avons bien battus. Nous avons repris les terres. Et maintenant, il est temps que nos troupes rentrent à maison", a-t-il martelé, évoquant la tristesse que représente à chaque fois pour lui le fait d'écrire à des parents ou un conjoint lorsqu'un soldat est mort au combat. (Belga)