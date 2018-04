Conflit en Syrie - Veto russe à l'ONU à un projet de résolution américain sur les armes chimiques

(Belga) La Russie a opposé son veto mardi au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain prévoyant de créer un mécanisme d'enquête sur le recours aux armes chimiques en Syrie après les attaques de samedi à Douma.

Le projet de texte américain -- approuvé par 12 voix, deux contre (Russie et Bolivie) et une abstention (Chine) -- proposait la création pour un an d'un nouveau "mécanisme d'enquête indépendant des Nations unies" (Unimi) sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Il s'agit du 12e veto russe sur une résolution de l'ONU concernant la Syrie depuis le début de la guerre en 2011. (Belga)