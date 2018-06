Conflit en Syrie - Washington pense qu'Israël a frappé une force irakienne à Al-Hari

(Belga) Les Etats-Unis "ont des raisons de croire" que c'est Israël qui a mené dimanche soir des frappes nocturnes contre une force paramilitaire irakienne près d'al-Hari, dans l'est de la Syrie, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable américain.

"Nous avons des raisons de croire qu'il s'agissait d'une frappe israélienne", a indiqué à l'AFP ce responsable ayant requis l'anonymat. Les Etats-Unis ont démenti avoir bombardé à proximité de la frontière irakienne des positions des unités du Hachd al-Chaabi, supplétif crucial de l'armée irakienne dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI). "Cette frappe n'a pas été menée par les Etats-Unis ou la coalition", a indiqué un porte-parole du Pentagone, Eric Pahon. Or les unités du Hachd, groupes paramilitaires financés par Téhéran, ont accusé les forces américaines d'avoir tué 22 de leurs combattants et en avoir blessé 12 autres dans ces raids frontaliers. Les corps de trois combattants irakiens tués dans l'est syrien ont été rapatriés lundi en Irak pour y être inhumés. Ils combattaient au sein de la milice "Kataëb Hezbollah", une force irakienne liée au puissant mouvement du Hezbollah libanais, ennemi juré d'Israël. (Belga)