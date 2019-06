Conflit en Syrie - Washington sanctionne un riche homme d'affaires syrien pour son soutien à Assad

(Belga) Les Etats-Unis ont annoncé mardi des sanctions financières contre un riche homme d'affaires syrien et son réseau d'associés et de sociétés pour son soutien au régime de Bachar al-Assad et pour avoir facilité l'importation de pétrole iranien.

Le Trésor américain a ainsi placé sur sa liste noire des sanctions, l'oligarque syrien Samer Foz, des membres de sa famille et son empire commercial qui sont accusés d'avoir "converti les atrocités du conflit syrien en lucratifs profits", selon un communiqué. Au total 16 individus et sociétés, la plupart déjà mis à l'index par l'Union européenne en janvier, ont été sanctionnés. Washington accuse Samer Foz d'avoir notamment construit de luxueux complexes immobiliers "sur des terres volées à ceux qui ont fui les brutalités" du régime syrien, selon la sous-secrétaire au Trésor Sigal Mandelker. A ses côtés, deux de ses frères sont sanctionnés: Husen Foz et Amer Foz dirigent sa société de négoce, basée dans les Emirats arabes unis et en Syrie et spécialisée dans le commerce de céréales, de sucre et d'équipements pour l'industrie pétrolière. Parmi les sociétés sanctionnées, figurent aussi deux entreprises basées au Liban: Synergy SAL et BS Company sont accusées d'avoir importé du pétrole brut iranien vers la Syrie, alors que les Etats-Unis ont renforcé leurs sanctions contre les ventes de pétrole iranien. Une chaîne de télévision, Lana TV, ainsi que l'hôtel Four Seasons Damascus, contrôlés par Samer Foz directement, sont aussi placés sur la liste. Ces sanctions du Trésor américain mettent ces individus et sociétés au ban du système financier international et gèlent leurs avoirs potentiels sur le territoire américain. (Belga)