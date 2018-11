Conflit israélo-palestinien - 6 Palestiniens tués dans un "échange de tirs" au cours d'une opération israélienne à Gaza

(Belga) L'armée israélienne a rapporté un échange de tirs dimanche au cours d'une opération qu'elle a menée dans la bande de Gaza, où six personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé dans l'enclave palestinienne.

Un dirigeant de la branche armée du Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, fait partie des victimes, a indiqué un hôpital palestinien de l'enclave. "Au cours d'une opération (militaire israélienne) dans la bande de Gaza, un échange de coups de feu a eu lieu", a indiqué l'armée dans un communiqué. Des sources de sécurité palestiniennes ont affirmé que les heurts s'étaient produits à l'est de Khan Younès, dans le sud de l'enclave, sans donner plus de détails. Selon le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé, Achraf al-Qodra, six Palestiniens ont été tués. Après les heurts, des sirènes ont retenti dans le sud d'Israël, mettant en garde contre de possible tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Le porte-parole de l'armée israélienne, Jonathan Conricus, a assuré que tous les soldats israéliens impliqués dans l'opération étaient retournés en Israël. Les forces israéliennes ont mené "une opération à Gaza, où s'est ensuit un échange de tirs", a-t-il écrit sur Twitter. "Tous les soldats sont de retour en Israël. Plusieurs alarmes ont retenti dans le sud d'Israël", a-t-il ajouté. Un porte-parole du Hamas a dénoncé une "attaque israélienne lâche".