CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN - Biden loue "une vraie opportunité" de progresser vers la paix au Proche-Orient

(Belga) Le président américain Joe Biden a estimé jeudi que le cessez-le-feu à Gaza entre Israël et le Hamas, attendu dans la nuit, représentait "une vraie opportunité" d'avancer vers la paix.

"Je suis convaincu que les Palestiniens et les Israéliens méritent, les uns comme les autres, de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie", a déclaré Joe Biden depuis la Maison Blanche. "Mon administration poursuivra ses efforts diplomatiques discrets mais déterminés pour aller vers cet objectif", a-t-il poursuivi. "Je suis convaincu que nous avons une vraie opportunité d'avancer et je m'engage à travailler en ce sens." Le locataire de la Maison Blanche a par ailleurs rendu un hommage appuyé à l'Egypte, puissance régionale entretenant à la fois des relations avec Israël et le Hamas. "Je veux exprimer ma reconnaissance au président (Abdel Fattah) Al-Sissi et aux hauts responsables égyptiens qui ont joué un rôle absolument crucial", a-t-il souligné. Quelque 90 minutes avant l'entrée en vigueur de cette trêve, des habitants de la bande de Gaza faisaient toujours état de bombardements et des sirènes d'alarme prévenaient toujours des habitants du sud d'Israël de tirs de roquettes. (Belga)