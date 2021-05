Conflit israélo-palestinien - Blinken part pour Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman

(Belga) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a quitté lundi Washington pour se rendre à Jérusalem, à la rencontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, à Ramallah pour s'entretenir avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, en Egypte et en Jordanie, a annoncé le département d'Etat.

"A la demande du président Biden, je me rends à Jérusalem, Ramallah, Le Caire et Amman pour rencontrer les parties afin de soutenir leurs efforts pour renforcer un cessez-le-feu" après le conflit meurtrier entre Israël et Gaza, a-t-il déclaré sur Twitter. "Les Etats-Unis se sont engagés dans une diplomatie active pour mettre fin aux hostilités et réduire les tensions", a-t-il ajouté. "Le secrétaire d'Etat Blinken va rencontrer les dirigeants israéliens pour évoquer notre soutien inébranlable à la sécurité d'Israël. Il poursuivra les efforts de notre gouvernement pour rebâtir les liens avec les Palestiniens et leurs dirigeants ainsi que notre soutien à leur endroit, après des années durant lesquelles ils ont été délaissés", a déclaré pour sa part le président des Etats-Unis Joe Biden dans un communiqué distinct. "Et il va dialoguer avec d'autres partenaires-clés de la région, notamment au sujet des efforts internationaux coordonnées pour garantir qu'une assistance immédiate parvient à Gaza de manière à profiter à ses habitants et pas au Hamas, et au sujet de la manière de réduire les risques d'une résurgence du conflit dans les mois à venir", a ajouté le dirigeant démocrate. Dans la foulée du cessez-le-feu entré en vigueur vendredi entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, après dix jours de bombardements et tirs de roquettes, Joe Biden et Antony Blinken ont assuré que la "solution à deux Etats", israélien et palestinien, était la seule possible. Mais leurs communiqués confirmant le voyage du secrétaire d'Etat n'y font pas référence parmi les sujets qu'il doit aborder dans la région. Au cours de sa tournée, de lundi à jeudi, Antony Blinken va d'abord rencontrer à Jérusalem le président israélien, Benjamin Netanyahu et le ministre des Affaires étrangères Gabi Ashkenazi, selon le département d'Etat. A Ramallah, en Cisjordanie, il doit s'entretenir avec Mahmoud Abbas ainsi que son Premier ministre Mohammed Shtayyeh -- mais il ne rencontrera pas les dirigeants de Gaza, puisque les Etats-Unis considèrent le Hamas comme une organisation terroriste et n'ont donc aucun contact direct avec ses chefs. Le secrétaire d'Etat se rendra ensuite au Caire pour rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, très impliqués dans la médiation qui a abouti au cessez-le-feu Israël-Hamas. Enfin, il terminera son voyage à Amman pour discuter avec le roi Abdallah II et le chef de la diplomatie jordanienne Aymane Safadi, la Jordanie étant, avec l'Egypte, un des rares pays arabes ayant des relations diplomatiques de longue date avec l'Etat hébreu.