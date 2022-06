Conflit israélo-palestinien - Cisjordanie: un Palestinien tué par un colon israélien

(Belga) Un Palestinien a été poignardé à mort mardi par un colon israélien dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la Santé palestinien.

Ali Hassan Harb, 27 ans, "est mort après avoir reçu un coup de poignard dans le coeur porté par un colon" dans le secteur d'Iskaka, près de la ville palestinienne de Salfit, a indiqué le ministère dans un court communiqué. Le cousin de la victime, Firas Naïm, a déclaré à l'AFP que les forces de sécurité israéliennes étaient présentes lors du drame. Il a expliqué être venu sur place avec des membres de sa famille, dont Ali Harb, après avoir entendu que des colons installaient des tentes. Une fois arrivés, Firas Naïm et ses proches se sont retrouvés face aux forces de sécurité israéliennes et à des agents de sécurité des colons, qui ont tiré en l'air, dit-il. "Après avoir tiré en l'air, les colons ont attaqué (...) On se tenait juste là, et un colon est venu le poignarder avec un couteau là (il indique le côté de son torse) sans raison", a ajouté M. Naïm. Selon lui, les forces israéliennes ont empêché les Palestiniens d'approcher après l'agression. La police israélienne, qui n'a pas identifié l'assaillant, a fait état dans un communiqué d'un Palestinien sérieusement blessé "après avoir été apparemment poignardé". Elle a dit avoir reçu des informations selon lesquelles une altercation avait éclaté entre Palestiniens et Israéliens près de la colonie d'Ariel, dans le nord de la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël. "Des forces de police sont arrivées sur place, où un Palestinien sérieusement blessé a été transféré vers l'hôpital, après avoir été apparemment poignardé", a écrit la police, précisant que l'incident faisait l'objet d'une enquête et que "l'identité de l'assaillant reste indéterminée". (Belga)